SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62.59 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.598 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 421.76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 264.00 CHF belief. Mit einer Performance von +321.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 1.96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch