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Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117

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Compagnie Financiere Tradition-Investment im Blick 27.08.2026 10:02:02

SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Compagnie Financiere Tradition-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Compagnie Financiere Tradition
263.49 CHF 1.43%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62.59 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.598 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 421.76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 264.00 CHF belief. Mit einer Performance von +321.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 1.96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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