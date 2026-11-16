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|Lohnende Comet-Investition?
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16.11.2026 10:02:16
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Comet-Aktie Anlegern gebracht.
Am 16.11.2025 wurden Comet-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 194.30 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.515 Comet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Comet-Aktie auf 306.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157.90 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 57.90 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Comet eine Börsenbewertung in Höhe von 2.39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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