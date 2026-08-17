Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comet-Aktien verdienen können.
Am 17.08.2016 wurden Comet-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Comet-Aktie bei 80.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 124.069 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 384.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47’717.12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 377.17 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Comet einen Börsenwert von 2.98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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