Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Comet-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Comet-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 190.40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52.521 Comet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 315.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16’544.12 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65.44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Comet bezifferte sich zuletzt auf 2.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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