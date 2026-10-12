SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Comet-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Comet-Anteile an diesem Tag bei 88.80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.261 Comet-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 354.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’988.74 CHF wert. Mit einer Performance von +298.87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Comet war somit zuletzt am Markt 2.76 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch