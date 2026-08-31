SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem COLTENE-Papier statt. Zur Schlussglocke waren COLTENE-Anteile an diesem Tag 70.86 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.411 COLTENE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 68.51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 48.55 CHF belief. Mit einer Performance von -31.49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

COLTENE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 290.04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch