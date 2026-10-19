COLTENE Aktie 2534325 / CH0025343259
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine COLTENE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die COLTENE-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der COLTENE-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 116.40 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 8.591 COLTENE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen COLTENE-Papiere wären am 16.10.2026 405.50 CHF wert, da der Schlussstand 47.20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59.45 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte COLTENE einen Börsenwert von 281.55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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