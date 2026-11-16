SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das COLTENE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 103.60 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 96.525 COLTENE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 47.95 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 4’628.38 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -53.72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von COLTENE bezifferte sich zuletzt auf 286.86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch