COLTENE Aktie 2534325 / CH0025343259
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der COLTENE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die COLTENE-Aktie bei 48.80 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.049 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 103.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50.50 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 103.48 CHF entspricht einer Performance von +3.48 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von COLTENE belief sich zuletzt auf 301.43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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