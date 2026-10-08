SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurden Clariant-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.48 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.419 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10.33 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76.64 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23.36 Prozent.

Clariant wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.50 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch