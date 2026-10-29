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|Lukrativer Clariant-Einstieg?
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29.10.2026 10:02:11
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Clariant-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Clariant-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Clariant-Papier bei 16.03 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.236 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 64.92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10.41 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35.08 Prozent eingebüsst.
Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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