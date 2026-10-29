SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Clariant-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Clariant-Papier bei 16.03 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.236 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 64.92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10.41 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35.08 Prozent eingebüsst.

Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch