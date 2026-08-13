Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Clariant-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 13.08.2016 wurde die Clariant-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13.73 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hat, hat nun 72.808 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 10.43 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 759.39 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 24.06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Clariant belief sich zuletzt auf 3.30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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