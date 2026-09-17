SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Clariant-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7.52 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Clariant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.306 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 138.78 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Papiers am 16.09.2026 auf 10.43 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 38.78 Prozent.

Am Markt war Clariant jüngst 3.40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch