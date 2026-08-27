SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 3 Jahren verloren

Die Clariant-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12.29 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.138 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Clariant-Aktie auf 10.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86.27 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13.73 Prozent.

Zuletzt verbuchte Clariant einen Börsenwert von 3.46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch