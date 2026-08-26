SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 26.08.2025 wurde das Cicor Technologies-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cicor Technologies-Aktie an diesem Tag 184.50 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 0.542 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67.86 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Papiers am 25.08.2026 auf 125.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 32.14 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Cicor Technologies belief sich jüngst auf 546.33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch