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Cicor Technologies Aktie 870219 / CH0008702190

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Performance unter der Lupe 05.08.2026 10:02:26

SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cicor Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Cicor Technologies
127.14 CHF 2.74%
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Am 05.08.2023 wurden Cicor Technologies-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Cicor Technologies-Aktie bei 45.20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investierten, hätten nun 2.212 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 120.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 267.26 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 267.26 CHF entspricht einer Performance von +167.26 Prozent.

Cicor Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 516.25 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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