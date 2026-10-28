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28.10.2026 10:02:30
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cicor Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Cicor Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.283 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cicor Technologies-Papiers auf 140.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 321.00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 221.00 Prozent.
Cicor Technologies war somit zuletzt am Markt 617.95 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
Analysen zu Cicor Technologies Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Cicor Technologies am 28.10.2026
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