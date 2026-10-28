SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cicor Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Cicor Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.283 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cicor Technologies-Papiers auf 140.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 321.00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 221.00 Prozent.

Cicor Technologies war somit zuletzt am Markt 617.95 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch