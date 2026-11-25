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25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Cicor Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Cicor Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 44.00 CHF wert. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22.727 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 138.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’136.36 CHF wert. Damit wäre die Investition 213.64 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Cicor Technologies eine Marktkapitalisierung von 615.45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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