Cham Swiss Properties Aktie 52402695 / CH0524026959
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05.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Cham Swiss Properties eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Cham Swiss Properties-Papier bei 18.44 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Cham Swiss Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.423 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cham Swiss Properties-Aktie auf 22.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122.56 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 122.56 CHF, was einer positiven Performance von 22.56 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Cham Swiss Properties belief sich zuletzt auf 1.11 Mrd. CHF. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cham Swiss Properties-Anteilsschein bei 23.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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