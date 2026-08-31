SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.50 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Cham Swiss Properties-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57.143 Cham Swiss Properties-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 23.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’348.57 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 34.86 Prozent vermehrt.

Cham Swiss Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.15 Mrd. CHF. Am 12.06.2020 wagte die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Anteils belief sich damals auf 23.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch