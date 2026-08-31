Cham Swiss Properties Aktie 52402695 / CH0524026959
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Cham Swiss Properties-Investment?
|
31.08.2026 10:02:22
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Cham Swiss Properties-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.50 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Cham Swiss Properties-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57.143 Cham Swiss Properties-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 23.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’348.57 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 34.86 Prozent vermehrt.
Cham Swiss Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.15 Mrd. CHF. Am 12.06.2020 wagte die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Anteils belief sich damals auf 23.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG
Analysen zu Cham Swiss Properties AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.