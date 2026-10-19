Cham Swiss Properties Aktie 52402695 / CH0524026959
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Cham Swiss Properties-Investition?
|
19.10.2026 10:02:40
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Cham Swiss Properties vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cham Swiss Properties-Aktie gebracht.
Cham Swiss Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Cham Swiss Properties-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 427.350 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 9’914.53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0.85 Prozent abgenommen.
Cham Swiss Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.13 Mrd. CHF. Cham Swiss Properties-Papiere wurden am 12.06.2020 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie bei 23.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG
Analysen zu Cham Swiss Properties AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.