SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Cham Swiss Properties vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Cham Swiss Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Cham Swiss Properties-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 427.350 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 9’914.53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0.85 Prozent abgenommen.

Cham Swiss Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.13 Mrd. CHF. Cham Swiss Properties-Papiere wurden am 12.06.2020 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie bei 23.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch