SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 01.09.2023 wurde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier bei 27.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36.765 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 211.76 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteils am 31.08.2026 auf 5.76 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 78.82 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) betrug jüngst 478.17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch