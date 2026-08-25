SPI-Papier Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1.60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, befänden sich nun 62.657 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (5.96 CHF), wäre die Investition nun 373.43 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 373.43 CHF entspricht einer Performance von +273.43 Prozent.

Am Markt war Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) jüngst 527.52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch