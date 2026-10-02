SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cembra Money Bank von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cembra Money Bank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 90.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.110 Cembra Money Bank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 93.84 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 01.10.2026 auf 84.55 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6.16 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2.52 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag des Cembra Money Bank-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Papiers lag beim Börsengang bei 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch