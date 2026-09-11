SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62.95 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.589 Cembra Money Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 88.30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.27 CHF wert. Damit wäre die Investition um 40.27 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Cembra Money Bank betrug jüngst 2.58 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Papiere an der Börse SWX war der 30.10.2013. Damals wurde der erste Kurs des Cembra Money Bank-Papiers bei 45.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch