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|Cembra Money Bank-Investition im Blick
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20.11.2026 10:02:10
SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cembra Money Bank gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 75.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.298 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’107.05 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Anteils am 19.11.2026 auf 83.25 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.70 Prozent vermehrt.
Cembra Money Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.46 Mrd. CHF gelistet. Der Cembra Money Bank-Börsengang fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers auf 45.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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