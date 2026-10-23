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23.10.2026 10:02:13
SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 76.00 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.316 Cembra Money Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.66 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 22.10.2026 auf 87.90 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 115.66 CHF entspricht einer Performance von +15.66 Prozent.
Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2.57 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 wurden Cembra Money Bank-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Cembra Money Bank am 23.10.2026
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