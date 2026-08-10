Carlo Gavazzi Aktie 127887756 / CH1278877563
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren Carlo Gavazzi-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das Carlo Gavazzi-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carlo Gavazzi-Anteile bei 233.00 CHF. Bei einem Carlo Gavazzi-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.292 Carlo Gavazzi-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 660.94 CHF, da sich der Wert einer Carlo Gavazzi-Aktie am 07.08.2026 auf 154.00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 33.91 Prozent.
Jüngst verzeichnete Carlo Gavazzi eine Marktkapitalisierung von 109.33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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