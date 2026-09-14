SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Carlo Gavazzi-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Carlo Gavazzi-Aktie bei 162.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.617 Carlo Gavazzi-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 159.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98.15 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.85 Prozent verringert.

Der Marktwert von Carlo Gavazzi betrug jüngst 112.91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch