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16.11.2026 10:02:16
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 3 Jahren wurden Carlo Gavazzi-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 322.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.311 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 174.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54.04 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 45.96 Prozent.
Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 123.81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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