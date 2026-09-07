SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 07.09.2016 wurde die Carlo Gavazzi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Aktie betrug an diesem Tag 234.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42.735 Carlo Gavazzi-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 6’773.50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 158.50 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 32.26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 112.68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch