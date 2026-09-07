Carlo Gavazzi Aktie 127887756 / CH1278877563
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Carlo Gavazzi-Anlage unter der Lupe
|
07.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Carlo Gavazzi-Investment gewesen.
Am 07.09.2016 wurde die Carlo Gavazzi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Aktie betrug an diesem Tag 234.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42.735 Carlo Gavazzi-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 6’773.50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 158.50 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 32.26 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 112.68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AG
Analysen zu Carlo Gavazzi Holding AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.