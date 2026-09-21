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Carlo Gavazzi Aktie 127887756 / CH1278877563

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Frühe Investition 21.09.2026 10:02:30

SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien verlieren können.

Carlo Gavazzi
162.16 CHF 1.46%
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Am 21.09.2023 wurde die Carlo Gavazzi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Anteile betrug an diesem Tag 347.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.882 Carlo Gavazzi-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 163.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 469.74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53.03 Prozent verringert.

Insgesamt war Carlo Gavazzi zuletzt 115.80 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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