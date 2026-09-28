SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren gekostet

Die Carlo Gavazzi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Carlo Gavazzi-Papier bei 242.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.322 Carlo Gavazzi-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 168.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’962.81 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 30.37 Prozent.

Jüngst verzeichnete Carlo Gavazzi eine Marktkapitalisierung von 119.78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch