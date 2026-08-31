Carlo Gavazzi Aktie 127887756 / CH1278877563
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Carlo Gavazzi-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 256.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.906 Carlo Gavazzi-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 625.00 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 28.08.2026 auf 160.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.50 Prozent abgenommen.
Carlo Gavazzi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113.69 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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