Vor 3 Jahren wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27.01 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.702 Calida-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 13.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48.87 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51.13 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Calida eine Börsenbewertung in Höhe von 94.20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch