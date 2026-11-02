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|Lukrative Calida-Investition?
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02.11.2026 10:02:26
SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Calida eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Calida-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 47.84 CHF. Bei einem Calida-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.090 Calida-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28.55 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 30.10.2026 auf 13.66 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 71.45 Prozent.
Der Marktwert von Calida betrug jüngst 97.51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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