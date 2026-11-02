SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Calida-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 47.84 CHF. Bei einem Calida-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.090 Calida-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28.55 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 30.10.2026 auf 13.66 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 71.45 Prozent.

Der Marktwert von Calida betrug jüngst 97.51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch