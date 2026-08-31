Calida Aktie 12663946 / CH0126639464
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Papier Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Calida-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Calida-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31.03 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.223 Calida-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14.08 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45.38 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.62 Prozent verringert.
Calida wurde am Markt mit 100.52 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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