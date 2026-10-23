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23.10.2026 10:02:13
SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bystronic (ex Conzzeta)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 1’318.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.587 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie auf 177.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’342.94 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -86.57 Prozent.
Der Bystronic (ex Conzzeta)-Wert an der Börse wurde auf 305.23 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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