SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 349.50 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28.612 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’919.89 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 10.09.2026 auf 137.00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 60.80 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 285.00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch