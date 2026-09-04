SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren bedeutet

Die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 660.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.515 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 227.27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 150.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 77.27 Prozent verkleinert.

Am Markt war Bystronic (ex Conzzeta) jüngst 300.60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch