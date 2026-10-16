Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an diesem Tag bei 496.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.016 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 267.74 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 15.10.2026 auf 132.80 CHF belief. Damit wäre die Investition 73.23 Prozent weniger wert.
Bystronic (ex Conzzeta) war somit zuletzt am Markt 272.76 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Bystronic am 16.10.2026
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