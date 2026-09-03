SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 03.09.2023 wurde die BVZ-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 835.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hat, hat nun 11.976 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 1’490.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’844.31 CHF wert. Damit wäre die Investition um 78.44 Prozent gestiegen.

Insgesamt war BVZ zuletzt 283.96 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch