BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|BVZ-Investition im Blick
|
17.09.2026 10:02:07
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in BVZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das BVZ-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 505.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in BVZ-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.980 BVZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’049.50 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 16.09.2026 auf 1’540.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 204.95 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 306.17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu BVZ AG
|
10:02
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|BVZ-Aktie verliert deutlich: Ertrag im Halbjahr stabil, Gewinn bricht ein (AWP)
|
10.09.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|BVZ hält Geschäftsertrag trotz Iran-Krieg auf Vorjahresniveau (AWP)
|
09.09.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu BVZ AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.