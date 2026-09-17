SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das BVZ-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 505.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in BVZ-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.980 BVZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’049.50 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 16.09.2026 auf 1’540.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 204.95 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 306.17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch