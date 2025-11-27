Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rentable BVZ-Anlage? 27.11.2025 10:02:06

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BVZ-Aktien gewesen.

BVZ
1056.18 CHF 1.50%
Heute vor 3 Jahren wurde das BVZ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 735.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 13.605 BVZ-Aktien. Die gehaltenen BVZ-Anteile wären am 26.11.2025 14’557.82 CHF wert, da der Schlussstand 1’070.00 CHF betrug. Aus 10’000 CHF wurden somit 14’557.82 CHF, was einer positiven Performance von 45.58 Prozent entspricht.

BVZ war somit zuletzt am Markt 209.23 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

