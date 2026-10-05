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Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

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Burkhalter-Investment im Blick 05.10.2026 10:02:19

SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burkhalter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Burkhalter-Investment gewesen.

Burkhalter
123.25 CHF 0.83%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Burkhalter-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 134.80 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 74.184 Burkhalter-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Burkhalter-Aktie auf 122.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’109.79 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 8.90 Prozent.

Der Börsenwert von Burkhalter belief sich jüngst auf 1.31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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