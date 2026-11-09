SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient

Die Burkhalter-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 84.70 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 11.806 Burkhalter-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Burkhalter-Papiers auf 131.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’549.00 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.90 Prozent angezogen.

Alle Burkhalter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch