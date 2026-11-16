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16.11.2026 10:02:16
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burkhalter von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Burkhalter-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 65.90 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 151.745 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Burkhalter-Papiers auf 134.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’455.24 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 104.55 Prozent.
Insgesamt war Burkhalter zuletzt 1.44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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