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23.11.2026 10:02:22
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Burkhalter-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Burkhalter-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Burkhalter-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Burkhalter-Anteile an diesem Tag 130.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.766 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 129.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.69 Prozent verringert.
Burkhalter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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