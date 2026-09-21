Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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21.09.2026 10:02:30
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 21.09.2021 wurden Burkhalter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66.50 CHF wert. Bei einem Burkhalter-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.504 Burkhalter-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 121.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.95 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81.95 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Burkhalter eine Börsenbewertung in Höhe von 1.29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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