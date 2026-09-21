Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’953 1.2%  SPI 19’757 1.2%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’587 1.1%  Euro 0.9440 0.0%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’354 -0.6%  Bitcoin 69’524 4.1%  Dollar 0.8219 -0.1%  Öl 101.1 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
UBS AG gibt Continental-Aktie Buy
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Suche...
ETF Sparplan

Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentables Burkhalter-Investment? 21.09.2026 10:02:30

SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Burkhalter
123.22 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen

Am 21.09.2021 wurden Burkhalter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66.50 CHF wert. Bei einem Burkhalter-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.504 Burkhalter-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 121.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.95 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81.95 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Burkhalter eine Börsenbewertung in Höhe von 1.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Burkhalter Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten