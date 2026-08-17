Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Burkhalter-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Burkhalter-Aktie an diesem Tag 90.60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Burkhalter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.038 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’487.86 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Anteils am 14.08.2026 auf 134.80 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48.79 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1.43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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